17.07.2019 17:11
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Jardel'den Ronaldo itirafı: Benden çok şey öğrendi

Bir dönem Galatasary forması da giyen golcü oyuncu Mario Jardel'den yıldız oyuncu Ronaldo hakkında flaş sözler geldi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı eski futbolcu Jardel, Cristiano Ronaldo hakkında konuştu ve ilgi çekici itiraflarda bulundu.

Brezilya'da Globoesporte'ye konuşan Jardel, Sporting Lizbon'da 2 sezon birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisinden çok şey öğrendiğini söyledi.

"ONA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİM, KENDİSİNE SORUN"

Jardel, "Galatasaray'dan sonra Sporting Lizbon'a döndüm ve Cristiano Ronaldo oradaydı. Birlikte iki sezon geçirdik. Benden çok şey öğrendi. Avrupa'da gol ortalamam yılda 55-60'dı. Brezilya'da 25-30 atardım. Avrupa'da iki katıma çıktım. Ronaldo'ya çok şey öğrettim. Topa nasıl vuracağını, zamanlamasını nasıl yapacağını ben öğrettim. Eğer Cristiano Ronaldo'ya Jardel'i sorarsanız 'Evet, öğretti' diyecektir. Eğer 'Hayır derse' bilin ki yalan söylüyordur." sözlerini kullandı. (Sporx)

Jardel'den Ronaldo itirafı: Benden çok şey öğrendi

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Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon, Mario Jardel, Brezilya, Spor

YORUMLAR (7)
MARİO: doğru söze ne denir adam golmakinasıydı. ronaldo attığının 15 katını kaçıran penaldo egoist takım oyucusu değil herkes ona oynamazsa kişisel bexerisi ile yılda 3 gol atamaz
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DARTH _V12: adamı kovmak için bin bir takla attı gs li futbolcular
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ALİ AGA: E dayı anlattığın 25 sene önceydi. Şimdi nolacak
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KALVEN: 50 metreden falsolu sert bir top gönder Jardel o topu ayağına oturtur ve Harika bir şut çekerdi.fenaydı adam.
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KAMBOÇYALI: sarının yanına cırtla kırmızı , jardelin karısı popcorn yıldızı lay lay laaaaaay lay lay laaaaaaylaylaylay lay lay lay laylaylaylaylaylaylaylay
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MBAPPEE: KRAL BEE
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YANLIŞŞ VAR !: FUTBOLUDA BEN BULDUM AGA !
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