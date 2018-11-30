Jardel Futbolcu Menajeri Oldu

Galatasaray 'ın gol kralı eski futbolcusu Mario Jardel 'in aktif futbolculuk sonrası hayatı epey hareketli geçiyor. İki kez Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olan Brezilyalı isim, bir dönem uyuşturucu problemiyle gündeme geldi.

Ardından ülkesinde milletvekili olan Jardel, siyaseti de hakkındaki iddialar sonrasında bıraktı. Kamu parasını kötüye kullanma, organize suç ve para aklama, sahte evrak gibi gerekçelerle milletvekilliği askıya alındı.

Porto maçını izlemeye gitti

Jardel şimdi de kendisi açısından yeni bir dönemin kapısını açtı. Brezilyalı futbol adamı, futbolcu menajerliği yapmaya başladı. Eski oyuncusu olduğu Porto'nun Schalke ile yaptığı Şampiyonlar Ligi maçı için Portekiz 'e giden oyuncu burada açıklamalar yaptı "Umarım Portekiz futbolu, temsil ettiğim genç futbolculara sunabilmem için bana fırsat verir" diye konuştu.

'Sahaya dalıp oynayacak gibi hissediyorum'

Eski takım arkadaşı Sergio Conceicao'nun teknik direktörlüğünü yaptığı mavi-beyazlı ekibin performansını da değerlendiren Jardel "Sergio çok iyi bir iş çıkarıyor. Kaliteli futbolcularla iyi bir ekip kurmuş. Ben de kendimi her an sahaya fırlayıp yeniden oynayacakmış gibi hissediyorum ama ne var ki artık metabolizma değişti" dedi.