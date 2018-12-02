Jardim Arabistan Yolunda

Al Nassr'ın yüksek bir teklifle kapısını çaldığı Jardim için en büyük kriterlerden biri eşi olacak. Eşiyle beraber Suudi Arabistan'da görüşmeleri yapacak olan tecrübeli çalıştırıcı, son detayları konuşacak.

Fransa ve İngiltere 'den de bazı takımların ilgisi olduğu belirtilirken, Leonardo Jardim'in Al Nassr'la görüşmeye gittiği ifade edildi. 44 yaşındaki teknik adamın, kulüp tesisleri ve binasını gezeceği, şehirle ilgili bilgi alacağı dile getirildi.

48 saat içerisinde de transferin resmiyet kazanmasının beklendiği bildirildi. Al Nassr kulübünde eski Fenerbahçeli Giuliano da oynuyor.