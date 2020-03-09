JASAT dedektifleri 11 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı, 2 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de, kırsalda gerçekleşen 11 faili meçhul hırsızlık olayını jandarma dedektif timleri tek tek aydınlattı.
09.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:01
Eskişehir 'de, kırsalda gerçekleşen 11 faili meçhul hırsızlık olayını jandarma dedektif timleri tek tek aydınlattı. Yakalanan şüphelilerden, 170 litre akaryakıt, çim biçme ile çamaşır makinesi ve çok sayıda çalıntı olduğu olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı. Tim koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, 7 otodan akaryakıt hırsızlığı, biri Ankara'nın Polatlı ilçesinde olamak üzere 2 bağ-bahçeden hırsızlık ve 1 iş yerinden hırsızlık olmak üzere toplam 11 faili meçhul hırsız olayının şüphelileri tespit edildi.
Jandarma ekiplerince, gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen M.G. ve S.G. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer şüpheli B.M'nin ise, yakalanma çalışmaları devam ediyor.
Ayrıca ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptıkları aramalarda, 170 litre akaryakıt ile çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet motorlu testere, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet ilaçlama makinesi ve çok sayıda hırdavat malzemesi ele geçirildi.
Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin alınacak ifadeleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı. Tim koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, 7 otodan akaryakıt hırsızlığı, biri Ankara'nın Polatlı ilçesinde olamak üzere 2 bağ-bahçeden hırsızlık ve 1 iş yerinden hırsızlık olmak üzere toplam 11 faili meçhul hırsız olayının şüphelileri tespit edildi.
Jandarma ekiplerince, gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen M.G. ve S.G. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer şüpheli B.M'nin ise, yakalanma çalışmaları devam ediyor.
Ayrıca ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptıkları aramalarda, 170 litre akaryakıt ile çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet motorlu testere, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet ilaçlama makinesi ve çok sayıda hırdavat malzemesi ele geçirildi.
Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin alınacak ifadeleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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