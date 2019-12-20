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JASAT, direklerden kablo çalan hırsızları suçüstü yakaladı

Denizli'nin 2 ilçesinde direklerdeki iletişim kablolarını çalan 6 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yapıldı.

20.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:58 JASAT, direklerden kablo çalan hırsızları suçüstü yakaladı
'nin 2 ilçesinde direklerdeki iletişim kablolarını çalan 6 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde ve ilçelerinde iletişimde aksamalar yaşanması üzerine inceleme başlatıldı. JASAT ekipleri artan ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan ilk tespitlerde aksamaların direklerdeki kabloların kesilerek çalınmasından kaynaklandığı belirlendi. Olayın peşini bırakmayan JASAT ekipleri günlerce yaptığı takip sonrası çalınan kabloların yakılara plastiğinin eritildikten sonra satıldığını belirledi. Ardından olayın faillerini ve saklandıkları Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'ndeki bir adresi tespit eden JASAT ekipleri operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 1'i kadın 6 kişi, suçüstü yakalandı. Şahıslar birlikte el konulan bir minibüste yapılan aramalarda ise yaklaşık 500 metre kablo ele geçirildi. JASAT ekipleri yaptıkları operasyon ile aralarında polis bölgelerinin de bulunduğu 10 ayrı hırsızlık olayını aydınlatmış oldu.

Operasyonun ardından, adliyeye sevk edilen şahıslardan Sinem D. (24), eşi Süleyman D. (29) ve Hüseyin Y. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer zanlılar Latif G. (51), Burhan G. (24) ve Ali G. (29), ise tutuklandı. - DENİZLİ

Jandarma Suç Araştırma Timi, Acıpayam, Denizli, Çameli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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