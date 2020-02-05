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JASAT Kars'ta 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı

Kars'ta 10 yıl önce köyünde ölü bulunan ve failleri tespit edilmeyen cinayeti JASAT aydınlattı.

05.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:01JASAT Kars'ta 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
'ta 10 yıl önce köyünde ölü bulunan ve failleri tespit edilmeyen cinayeti JASAT aydınlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geçmiş yıllarda işlenen ancak aydınlatılamayan suçlular tek tek aydınlatılıyor. Bu kapsamda 24 Nisan 2009 tarihinde Merkez Hasçiflik köyünde ölü bulunan H.Ö.'nün cinayetini araştıran JASAT timi, yaptığı titiz planlama, takip ve çalışma neticesinde, 3 Şubat 2020 tarihinde olayla ilgili olabileceği değerlendirilen 3 şahsı gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişi yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Jandarma Suç Araştırma Timi, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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