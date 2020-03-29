Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

JASAT koordinesinde yapılan operasyonda 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

JASAT koordinesinde yapılan operasyonda 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı Çaldıkları malzemeleri römorkla taşıyan 5 kişi ev hapsine alındı Jandarma zanlıları adliyeye maske ve eldiven takarak getirdi Denizli'de 7 farklı hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 şahıs Jandarma Suç Araştırma...

29.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:45
JASAT koordinesinde yapılan operasyonda 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı
Çaldıkları malzemeleri römorkla taşıyan 5 kişi ev hapsine alındı
Jandarma zanlıları adliyeye maske ve eldiven takarak getirdi
DENİZLİ - Denizli 'de 7 farklı hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Ekipler şahısları 16 farklı kamera kaydını 37 saat süre ile inceleyerek yakalarken, adliyeye sevk edilen ve tamamının ev hapsine alındığı şahısların çaldıkları malzemeleri otomobilin arkasına bağladıkları römorkla götürdükleri ortaya çıktı.
Acıpayam ilçesi ve civarında son 10 günde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın dedektifleri olan JASAT koordinesinde Tavas ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin katılımı ile hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şahısların yakalanması için inceleme başlatıldı. Hırsızlık olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını alan ekipler 16 farklı kameranın kaydını 37 saat süre ile izleyip, görgü tanıklarının da ifadelerinden yola çıkarak olayın şüphelileri olan İrfan K. (40), Ümit B. (44), İsmet İ. (47), Ahmet A. ve Necmi D. isimli şahıslara ulaştı. Ekipler ardından şahısları gözaltına aldı.

Jandarmadan korona virüs hassasiyeti
Operasyonda şahısların kablo başta olmak üzere çaldıkları malzemeleri otomobilin arkasına bağladıkları römorkla götürdükleri ortaya çıktı. Şahısların çapa makinesi ve kablolar başta olmak üzere çeşitli malzemeler çaldıkları öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların tamamına çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Şahısların ayrıca adliyeye getirilirken jandarma ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında eldiven ve maske takmaları ise dikkatlerden kaçmadı. JASAT koordinesinde yapılan operasyonda 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

JASAT koordinesinde yapılan operasyonda 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››JASAT koordinesinde yapılan operasyonda 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:04: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler iyiye gitmeden önce kötüye gider - Haberler 10:03: Yargıtay'dan emsal karar, arızalanan sıfır araç yenisiyle değişecek - Haberler 10:00: İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı kamerada - Haberler 09:53: Unkapanı Köprüsü'nün son olta balıkçısı - Haberler 09:52: Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan'da ödenecek - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 09:01: İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:11: Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Haberler 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok