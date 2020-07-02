JASAT'tan beğendiklerini çalan 'Kırık Stop Farı' çetesine operasyon

Denizli'de, hırsızlık yapmak için 'Kırık Stop Farı' adında çete kuran ve sosyal medya üzerinden iletişim kurarak sadece beğendikleri motosikleti çalan 5 genç, JASAT timinin 98 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı.

JASAT'tan beğendiklerini çalan 'Kırık Stop Farı' çetesine operasyon
02.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:16
Denizli'de, hırsızlık yapmak için 'Kırık Stop Farı' adında çete kuran ve sosyal medya üzerinden iletişim kurarak sadece beğendikleri motosikleti çalan 5 genç, JASAT timinin 98 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'de ve ilçelerde 3 ayda 12 motosiklet hırsızlığının meydana gelmesiyle jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. JASAT ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlarını yakalamak için titizlikle yürütülen soruşturmada 35 farklı yere ait 98 saatlik güvenlik kameraları saniye saniye izlendi. Güvenlik kameralarının ardından 6 kişiyi tespit eden JASAT timi şahısları takibe aldı. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri Denizli'de 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda öğrenci olan R.Ç.Ş., (16) Y.E.Y., (18) H.İ.E., (17) sanayide oto elektrik dükkanında çalışan M.C.D. (15) ve çalınan motosikletleri satın alan G.G.(20) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çalınan motosikletler adreslerde ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık için Whatsaap'tan 'Kırık Stop Farı' isimli grup kurmuşlar

JASAT'ın operasyonu sonucu yakalan yaşı küçük şahıslardan oluşan çete üyelerinin cep telefonundaki 'Kırık Stop Farı' isimli grup ise dikkatlerden kaçmadı. Şahıslar Whatsaap üzerinden 'Kırık Stop Farı' isimli gruptan iletişim sağladıkları ortaya çıktı. Şahıslar gözlerine kestirdikleri ve beğendikleri motosikletlerin fotoğraflarını çektikten sonra bu gruba attıkları ardından harekete geçerek gece saatlerinde çaldıkları öğrenildi.

5 şüpheli tutuklandı

JASAT ekiplerince yakalanan 'Kırık Stop Farı' isimli çete üyelerinden hırsızlık olaylarına giden 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan, şahısların ev aramalarında 2019 yılı içinde çalınmış olan 4 motosiklet daha bulunarak sahiplerine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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