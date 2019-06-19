19.06.2019 18:13
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Jason Derulo, Antalya'da konser verecek

Jason Derulo, Antalya

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Regnum Live in Concert' etkinliğinde ABD'li şarkıcı Jason Derulo, 10 Temmuz'da konser verecek.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Regnum Live in Concert' etkinliğinde ABD'li şarkıcı Jason Derulo, 10 Temmuz'da konser verecek.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında, ABD'li şarkıcı Jason Derulo, 10 Temmuz akşamı sahneye çıkacak. Derulo, 2009 yazının hit şarkısı 'Whatcha Say', video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran 'Swalla' ve Rap müziğin ünlü ismi Snoop Dogg'la seslendirdiği 'Wiggle' başta olmak üzere tüm hit parçalarını söyleyecek. Global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleri en çok tıklanan isimler arasında yer alan Jason Derulo, tüm şarkılarını Türkiye'de sevenleriyle birlikte seslendirecek.


- Antalya
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, serik, Antalya, Magazin

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