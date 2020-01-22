Haberler » Ekonomi » Javid : AB ile bir ticaret anlaşması 'birinci önceliğimiz' - Ekonomi

Javid : AB ile bir ticaret anlaşması "birinci önceliğimiz"

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) Birleşik krallık Başbakanı Boris Johnson'ın yerine katılan Maliye Bakanı Sajid Javid, Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılmasının "birinci öncelikleri" olduğunu söyledi.

22.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:00Javid : AB ile bir ticaret anlaşması

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) Birleşik krallık Başbakanı Boris Johnson'ın yerine katılan Maliye Bakanı Sajid Javid, Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılmasının "birinci öncelikleri" olduğunu söyledi.

İki tarafın da, bir ticaret anlaşması için çok kısa bir zaman olduğunun farkında olduğunu vurgulayan Javid, buna karşılık bir anlaşmanın "kesinlikle yapılabileceğini" vurguladı. Javid, yeni ticaret anlaşmasının hem mallar hem de hizmetlerin ticaretinde birçok sorunu çözümleyebileceğinin altını çizdi.Javid ayrıca, Birleşik Krallık Parlamentosu'ndaki Muhafazakar Parti çoğunluğu olmasınınBrüksel ile müzakere edilen her konunun uygulanabileceğinin teminatı olduğunu da savundu.



Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Boris Johnson, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

19:46  YHT abonman biletleri indirim oranlarında değişikliğe gidildi
19:26  Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı
19:20  Bakan Turhan: "Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız"
19:18  2019'da transfere 7,35 milyar dolar harcandı
19:16  Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor
22.01.2020 20:23:25