Haberler » Ekonomi » Haber

Javid: hükümet anlaşmasız brexit planını yayınlayacak

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, Birleşik Krallık hükümetinin anlaşmasız Brexit planını yayınlamayı planladığını söyledi.

30.09.2019 14:44Javid: hükümet anlaşmasız brexit planını yayınlayacak
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, Birleşik Krallık hükümetinin anlaşmasız Brexit planını yayınlamayı planladığını söyledi.
Birleşik Krallık'ın 31 Ekim tarihinde kesinlşikle Avrupa Birliği'nden ayrılacağını hatırlatan Javid, "31 Ekim'e yaklaştıkça hala anlaşmasız bir Brexit olma ihtimali olduğunu görüyoruz, hükümet anlaşmasız Brexit için planlarını duyuracağız" dedi.
Javid, Brexit'i ertelemenin tek yolunun Başbakan Boris Johnson'ın bir güvensizlik oyu ile görevinden azledilmesi olduğunu ekledi.


- İstanbul

Birleşik Krallık, Philip Hammond, Hükümet, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:38 Borsada endekslerin değişimi
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:36 Borsada günlük işlemler (2)
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi