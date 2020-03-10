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Javier Aquino'un Füzesi Tigres'i Galibiyete Taşıyor

Javier Aquino, Tigres'in COPA MX 2018-19 sezonunda San Luis'le oynadığı maçta ceza sahası dışından inanılmaz bir gol atıyor ve takımının 5-1'lik galibiyetine katkıda bulunuyor.

10.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:21
Javier Aquino, Tigres'in COPA MX 2018-19 sezonunda San Luis'le oynadığı maçta ceza sahası dışından inanılmaz bir gol atıyor ve takımının 5-1'lik galibiyetine katkıda bulunuyor. Javier Aquino'un Füzesi Tigres'i Galibiyete Taşıyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor
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