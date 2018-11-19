Javier Tebas: "Manchester City ve Psg İhraç Edilmeli"

Alman Der Spiegel gazetesi ve Fransız internet portalı MediaPart'ın derlediği Football Leaks belgelerinde Manchester City ile Paris Saint Germain'in UEFA Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettikleri ortaya çıkmıştı.

City ve PSG iddiaları yalanlayıp, her şeyin kurallara uygun olduğu bildirileri yalanlarken; daha önce iki kulübü hedef alan İspanya Ligi Başkanı Javier Tebas, bir kez daha UEFA'ya çağrıda bulundu. Son belgeler üzerine konuşan Tebas, "İki sene önce PSG ve Manchester City'nin UEFA'yı aldattığını söyledim. Bu belgeler benim için sürpriz olmadı. UEFA'nın bu konuda bir şey yapması önemlidir. Burada dünya futbolunun dengesini ve oyunun yapısını bozan bir şeyler var. Bu iki takımı cezalandırmanız gerekir." dedi.

Miami 'de düzenlenen spor organizasyon etkinliği Soccerex'te, Goal.com'un sorularını yanıtlayan Tebas, PSG'nin FFP kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı ve "Onları bir yıl Şampiyonlar Ligi'nden ihraç etmek, bu kuralların ciddiye alınması gerektiği konusunda önemli bir mesaj olur. Bu sadece PSG'ye özgü ceza değil; ancak kurallara herkesin uyması gerekliliği ortaya çıkar." diye konuştu.

Manchester City'ye ceza konusunda fazla ısrarcı olmayan Tebas, buna karşın takımların FFP kurallarını ciddiye almaları için İngiliz şampiyonunun araştırılması gerektiğini de vurguladı.