Jay-Z: Dünyanın ilk dolar milyarderi rapçisi

ABD'de yayımlanan Forbes dergisi, Jay-Z'nin dünyanın ilk dolar milyarderi rapçisi olduğunu duyurdu. Forbes'a göre rapçinin serveti 1 milyar doları (5,83 milyar TL) aştı.

Forbes, Jay-Z için, "Markaların reklamlarını yapmıyor. Başarısının sırrı, marka yaratması" yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Beyonce'nin de eşi Jay-Z, New York'un en belalı bölgelerinden birinde büyümüştü.

Jay-Z, müzik sektörünün yanı sıra gayrimenkul ve moda sektörlerine de yatırım yapmıştı.

49 yaşındaki müzisyenin yatırımlarının bir kısmı şöyle:

Gerçek adı "Shawn Carter" olan Jay-Z ilk olarak 1996'da yayımladığı Reasonable Doubt albümüyle sükse yapmıştı.

Beyonce'nin servetinin ise 335 milyon dolar olduğu, bunun çoğunun müzikten ve reklamdan geldiği tahmin ediliyor. Çiftin toplam serveti birkaç yıldır bir milyar doların üzerindeydi.

Bir şarkısında "Ben iş adamı değilim, iş benim adamım" diyen Jay-Z Forbes dergisine göre eğlence sektöründen çıkan birkaç milyarderden biri oldu.

Jay-Z, Forbes'un son kapağında kapağında bir diğer milyarder Warren Buffet ile birlikte yer alıyor.

89 yaşındaki Buffet 2010 yılında dergiye Jay-Z hakkında, "Jay benim seslenebileceğimden çok daha fazla insana sesleniyor. Gençlerin onu örnek alması lazım" demişti.

Forbes: Dr Dre dolar milyarderi değil

Öte yandan Forbes dergisi, bir diğer rapçi ve prodüktör Dr Dre'nin dolar milyarderi olduğuna yönelik iddiaları ise reddetti.

Dr Dre'nin 2014'ten Beats markasını Apple'a sattığında milyarder statüsüne ulaştığı düşünülüyordu fakat Forbes servetinin sanatçının servetinin 770 milyon dolar olduğunu açıkladı.