Jazz'dan Üçlük Yağmuru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 139-105 Utah Jazz, 20 üç sayılık basketle kulüp rekoru kırdı.<br><br>NBA'e 5 maçla devam edildi. Utah Jazz, evinde oynadığı San Antonio Spurs karşılaşmasını 139-105 kazandı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 33'te 20 isabetle oynayan Jazz'da 7 oyuncu çift haneli skor üretti.<br><br>Jazz'da Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, Donovan Mitchell 20 sayı ve Kyle Korver 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.<br><br>Spurs cephesinde Jakob Poeltl 20 sayı, 7 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın 16 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.<br><br>Sonuçlar<br><br>Indiana Pacers-Chicago Bulls: 96-90<br><br>Miami Heat-Orlando Magic: 90-105<br><br>Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 111-102<br><br>Phoenix Suns-Sacramento Kings: 105-122<br><br>Utah Jazz-San Antonio Spurs: 139-105