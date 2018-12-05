05 Aralık 2018, 10:07
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Jazz'dan Üçlük Yağmuru

Jazz

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 139-105 Utah Jazz, 20 üç sayılık basketle kulüp rekoru kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 139-105 Utah Jazz, 20 üç sayılık basketle kulüp rekoru kırdı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Utah Jazz, evinde oynadığı San Antonio Spurs karşılaşmasını 139-105 kazandı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 33'te 20 isabetle oynayan Jazz'da 7 oyuncu çift haneli skor üretti.

Jazz'da Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, Donovan Mitchell 20 sayı ve Kyle Korver 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Spurs cephesinde Jakob Poeltl 20 sayı, 7 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın 16 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Indiana Pacers- Chicago Bulls: 96-90

Miami Heat- Orlando Magic: 90-105

Dallas Mavericks- Portland Trail Blazers: 111-102

Phoenix Suns- Sacramento Kings: 105-122

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 139-105 San Antonio Spurs,Utah Jazz
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:07



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