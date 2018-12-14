JCI İstanbul Crossroads 13. Uluslararası Kısa Film Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Amacı dünyadaki farklı kültürlerin buluşmasına aracılık etmekvebuna bağlı olarak "Kültürler Arası Diyalog ve Göç" temalı kısa filmler çeken sinemacıları ve sinemaseverleri buluşturmak olan JCI İstanbul Crossroads 13. Uluslararası Kısa Film Festivali 1 9 Aralık 2018'de Caddebostan Kültür Merkezi gerçekleştirilecek.

KISA FİLM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Dünya gündemindeki en önemli konulardan biri olan göç temasını işleyen JCI İstanbul Crossroads 13. Uluslararası Kısa Film Festivali, önemli bir sosyolojik soruna dikkat çekiyor.Bu yıl festivalin yarışma bölümünde"Kültürler Arası Diyalog ve Göç" temalı en iyi kurmaca film, kurgu, belgesel film, yönetmen, sinematografi, temayı en iyi yansıtan film ve senaryo kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak. On üçüncüsü düzenlenen ve bu sene proje direktörlüğünü İhsan Berk Ener'in yürüttüğü festivalin amacı dünyadaki farklı kültürlerin buluşmasına aracılık etmek ve buna bağlı olarak da "Kültürler Arası Diyalog ve Göç" temalı kısa filmleri çeken sinemacıları ve sinemaseverleri buluşturarak kısa film kültürünün ülkemizde gelişmesine katkı sağlamaktır.

GALA GECESİNDE TAKDİM EDİLECEK

JCI İstanbul Crossroads 13. Uluslararası Kısa Film Festivali'nin son başvuru tarihi 12 Ekim 2018'de son buldu. Bu yıl da ulusal ve uluslararası başvuru olarak yoğun ilgi gören festivalin, finalist filmlerinin gösterimi Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle CKM'de 8 Aralık 2018 ve 9 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşti. Finalist filmlerin içerisinden jüri değerlendirmesi sonucu verilecek ödüller haricinde, gösterimlerde yapılan seyirci oylaması ışığında da her seans için seyirci ödülleri 19 Aralık 2018 akşamı CKM Büyük Salon'da yapılacak Gala Gecesinde takdim edilecek.

FİNALİST FİLMLER ÖDÜLLERİYLE BULUŞACAK

Yetkin jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucu 19 Aralık 2018 akşamı finalist filmler ödülleriyle buluşacak. 13. Crossroads'da jüri üyesi olarak; sinema-tv alanında birçok yayını olan ve Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölüm Başkanı olarak akademisyenlik hayatına devam eden Prof. Dr. Cem Pekman, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmış, birçok eğitim kurumunda oyunculuk ve sahne dersleri veren Levent Ülgen, kurucusu olduğu sinema-tv alanında eğitimler veren kurumunu yöneten Bülent Doruker, genç ve başarılı bir akademisyen olan ayrıca geçen yıllarda filmleriyle Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali'nde de yarışmış bir yönetmen olarak Dr. Nagihan Çakar, sinema büyük tutkusu olan sinema eleştirmeni ve editör Fırat Ataç, dizi-film sektöründe birçok başarılı yapımın cast direktörlüğünü üstlenen Rabia Sultan Düzenli bulunuyor.

ÜNLÜ OYUNCULAR KATILACAK

Ana sponsorları arasında Kadıköy Belediyesi, CKM (Caddebostan Kültür Merkezi), Beykent Üniversitesi ve PHX Medya olan JCI İstanbul şubenin organize ettiği 13. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali'nin bu seneki sunucuları da belli oldu. Başarılı oyuncular Doğaç Yıldız ve Lalizer Kemaloğlu'nun sunacağı ödül töreninde Blues Derneği'ni temsilen katılacak Göksenin Tuncalı, Dinçer Tuğmaner ve Gürkan Özbek de blues performanslarıyla geceye renk katacaklar. JCI İstanbul Crossroads Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Festivali, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da ülkemizin tanıtımına katkıda bulunduğu kabul edilmiş bir festival olarak JCI 2007 Dünya Kongresinde "Dünyanın En Başarılı Halkla İlişkiler Programı" ve " Avrupa'nın En Başarılı Yayını" seçilmiştir.

JCI NEDİR?

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan, JCI (Junior Chamber International Genç Liderler ve Girişimciler Derneği), 200 bini aşkın üyesi ile dünyada 115 ülkede faaliyet göstermektedir. Küreselleşen dünyada, evrenselliği benimseyen ve dünya barışını destekleyen bir oluşum olan JCI, üyelerinin liderlik vasıflarını geliştirerek yaşadıkları toplumda pozitif değişime katkıda bulunmalarını hedefler. ICC, UNICEF, AIESEC gibi derneklerle de işbirliği içinde olan JCI, Jacques Chirac (Fransa Cumhurbaşkanı), Valerie Giscard Destaing (Fransa Cumhurbaşkanı), Willy de Clerk (AT Komisyon Başkanı), Gerald Ford (ABD Başkanı), Paul Schulter (Danimarka Başkanı) gibi birçok önemli ismi de üyesi olarak kendi bünyesinde barındırmaktadır.