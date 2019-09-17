Jcr'den sur yapı için 'yatırım yapılabilir' kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji'nin ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde olduğunu duyurdu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, her yıl gerçekleştirdiği derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilmesini tamamladı. Yapılan değerlendirmede, "JCR, Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Geliştirme ve Enerji Şirketleri'ni ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- (Trk)' olarak teyit etmiş ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise 'stabil' olarak belirlemiştir" denildi.

Raporda Sur Yapı'nın başta gayrimenkul olmak üzere AVM ve enerji gibi farklı sektörlerdeki döviz, TL getirisi olan yatırımlarıyla ve etkili pazarlama politikalarının katkısıyla, önemli miktarda kaynak yaratmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Raporda; yabancı para cinsinden gelirlerinin dalgalanmalar karşısında pozitif katkı sağladığına, güç unsuru olduğuna dikkat çekildi.

AVANTAJLI YÖNLER SIRALANDI

"Firmanın tamamlanan iş ve alışveriş merkezlerinden elde edilecek uzun vadeli kira sözleşmeleriyle desteklenen yabancı para kira gelirleri ve yenilenebilir enerji satışından kaynaklı yabancı para satış gelirlerinin etkisiyle birlikte kur riskinin önemli ölçüde dengeleneceği görülmektedir" denilen raporda şu ifadeler yer aldı:

"Ayrıca, finansal borçlarının önemli bir bölümünün uzun vadeli olması likidite yönetimine kolaylık sağlamaktadır. Şirket'in Antalya kentsel dönüşüm projesi başta olmak üzere devam eden nakit akımı yaratma kapasitesi, finansal kurumlarla olan uzun vadeli kredi antlaşmaları, güçlü marka imajı, yabancı para cinsinden hesaplanabilir düzenli kira geliri üretmeye başlayan alışveriş merkezleri, yakın dönemde tamamlanıp yabancı para satış gelirleri üretmeye başlayan enerji santralleri, geniş skaladaki fiyat seçenekleriyle farklı gelir gruplarına hitap eden projelerle zenginleştirilen ve çeşitlendirilen aktif portföyü ve son dönemde azalan finansal volatilite ile birlikte gerileyen mortgage faizlerine bağlı olarak artışa geçmesi beklenen konut satışları, Şirket'in Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun A- stabil (Trk) olarak teyit edilmesinin dayanak noktalarını oluşturmuştur."

'MARKA İMAJI GÜÇLENİYOR' YORUMU

Raporda firmanın, 27 yılı aşan faaliyet geçmişiyle 'Sur Yapı' markası altında proje aşamasından başlayarak geliştirme, mimari, yapım üretim dahil, anahtar teslimi yüksek kalitede iş yaparak inşaat sektöründe öncü kuruluşlarından biri haline geldiğine dikkat çekildi.

Yapılan değerlendirmede Sur Yapı Grubu'nun Axis İstanbul, Bursa Marka, Kağıthane Axis ve Metrogarden açılışları ile birlikte AVM segmentinde önemli sayılabilecek bir ölçeğe ulaştığı kaydedildi. Öte yandan raporda 2017 yılında Elmalı RES ve 2018 yılında Kurtini RES projelerinin tamamlanması ile enerji alanındaki yatırımlarına da dikkat çekildi.

ANTALYA'DAN 8 MİLYAR LİRA CİRO BEKLENİYOR

2017 yılında Antalya Kepez-Santral bölgesinde yapımına başlanan projeye de vurgu yapılan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık hak sahipleriyle birlikte 19 bin adet bağımsız birimden oluşan projenin, 8 milyar lira ciroya ulaşması beklenmektedir. Global ve yerel piyasalardaki siyasi ve ekonomik belirsizlikler, zayıflayan büyüme dinamikleri ve inşaat sektörünün makroekonomik performansa yakından bağlı olması, küresel yatırım iştahı ve para piyasalarındaki görülen yüksek volatilite geçtiğimiz yıl boyunca konut satışlarında baskı yaratmıştır. Buna karşın, Şirket'in büyük ölçekli Antalya kentsel dönüşüm projesinin yanında ağırlıklı olarak talep artışının devam ettiği lokasyonlarda konumlanan projelerinin ve etkili pazarlama politikalarının katkısıyla esas faaliyetlerinden önemli miktarda kaynak yaratmaya devam etmiştir. Firma faaliyetlerinin kısmen müşteri avansları ile finanse edilmesi ise likidite pozisyonuna pozitif katkı sağlamakta ve ilave yabancı kaynak ihtiyacını azaltmaktadır."

"YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YÖNETEBİLECEK ALTYAPIYA SAHİP"

"JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, şirketin aktif büyüklüğü, öz kaynak seviyesi, büyüme oranları, karlılık oranları, aktif kalitesi, pazar çeşitliliği, güçlü marka algısı ile sektördeki ayrıcalıklı konumu, örgütsel gelişimi ve devam eden proje büyüklükleri dikkate alındığında, piyasadaki etkinliğini koruması ve makroekonomik seviyenin mevcut haliyle devam etmesi durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya sahip olduğu düşünülmektedir" değerlendirmesi yapıldı.