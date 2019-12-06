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JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), Türkiye'nin "BBB-" olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü "negatif"te bıraktı.

06.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:58JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), 'nin "BBB-" olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü "negatif"te bıraktı.
JCR'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BBB-" olarak teyit edildiği, not görünümünün "negatif"te bırakıldığı bildirildi.
Türkiye'de enflasyon oranının yüzde 25 seviyelerine kadar yükselmesine rağmen, döviz kuru ve finansal piyasaların politika faizindeki hızlı artış, ABD ile ilişkilerdeki iyileşme ve kamu altyapı harcamalarındaki azalmanın ardından istikrar kazandığı belirtilen açıklamada, "Bu gelişmelerle Türk makamları, Uluslararası Para Fonu (IMF) da dahil olmak üzere dış desteğe bağlı kalmadan enflasyonu kendi başlarına durdurmayı başarabildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Türkiye ekonomisinde 2018'in son çeyreğinin ardından üç çeyrek boyunca daralma yaşandığı, fakat cari hesabın fazla vermesiyle ekonominin tekrardan toparlanmaya başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yabancıların sermayelerini geri çektiği ve yerleşiklerin döviz mevduatlarında artış yaşandığı bir ortamda, finansal kurumlarca tutulan döviz likiditesi yeniden toparlanıyor. JCR, büyüme oranının 2019'un tamamında mütevazi bir şekilde pozitif olmasını bekliyor. Döviz kuru, yıllık enflasyonunun yüzde 10'un altına düşmesiyle yeniden istikrar kazandı. JCR, mali ve para politikaları altında ekonominin 2020-2022 döneminde ılımlı büyüme trendine geri dönmesini bekliyor."
Açıklamada ayrıca, mali açığın gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 3'ün altında kalmasının beklenildiği öngörüsüne de yer verildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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