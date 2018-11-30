CARMEDYA.COM – Tuning evi JE Design"ın son projesi, Seat Leon Cupra 300. Model hem tasarım hem de performans konusunda başarılı.Tasarım oldukça dikkat çekiyorSeat Leon Cupra 300 için özel bir body kit hazırlanmış. Bu gövde seti 5.117 Euro olarak fiyatlandırılmış. Arka kanadın fiyatı ise 1.190 Euro. Büyük hava girişlerini almanız için 191 Euro vermeniz gerek. Otomobilde 9.5×19 inç jantlar kullanılmış. Ayrıca model 20 mm daha yere yaklaştırılmış. Otomobilde performans olarak ise paslanmaz çelik bir egzoz sistemi kullanılmış. Ayrıca Sport ve Comfort modları elden geçirilmiş. Egzozun fiyatı ise 2.499 Euro olarak belirlenmiş.Kalbinde değişim yokTurbo şarjlı 2.0 litrelik dört silindirli turbo motor 300 HP güç ve 380 Nm tork üretiyor. Herhangi bir değişim göze çarpmıyor. Zaten bu teknik veriler otomobilin performansını fazlasıyla ön plana çıkarıyor. Ancak isterseniz firma size bir yükseltme seçeneği sunuyor. Bu seçenek ile model 380 HP güç ve 470 Nm tork ile emrinize sunuluyor. Modelin maksimum hızı ise 285 km/s"e çıkabiliyor.The post JE Design yorumuyla Seat Leon appeared first on Carmedya.