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Jean Claude Van Damme'ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Özel jeti ile dün akşam Bodrum'a gelen Jean Claude Van Damme'ın otele girer girmez ilk isteği sade Türk kahvesi oldu.

19.07.2019 15:59 Jean Claude Van Damme
Özel jeti ile dün akşam Bodrum'a gelen Jean Claude Van Damme'ın otele girer girmez ilk isteği sade Türk kahvesi oldu. Damme'yi karşısında gören yerli ve yabancı turistler ise şok oldu.

Dün akşam saatlerinde tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, arkadaşıyla buluştuktan sonra bugün öğlen saatlerinde 5 yıldızlı bir otele geldi. Araçtan iner inmez sevgi seli ile karşılanan Jean Claude Van Damme, yerli ve yabancı turistlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Damme'ı karşılarında gören bazı turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otele girer girmez yetkililerden sade Türk kahvesi isteyen Damme, Türk kahvesini çok sevdiğini söyledi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Jean Claude Van Damme, Bodrum, Magazin

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