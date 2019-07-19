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Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı

Özel jeti ile dün akşam Bodrum'a gelen Jean Claude Van Damme'ın otele girer girmez ilk isteği sade Türk kahvesi oldu.

19.07.2019 16:00

Özel jeti ile dün akşam Bodrum'a gelen Jean Claude Van Damme'ın otele girer girmez ilk isteği sade Türk kahvesi oldu. Damme'yi karşısında gören yerli ve yabancı turistler ise şok oldu.

TÜRK KAHVESİ SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ

Dün akşam saatlerinde tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, arkadaşıyla buluştuktan sonra bugün öğlen saatlerinde 5 yıldızlı bir otele geldi. Araçtan iner inmez sevgi seli ile karşılanan Jean Claude Van Damme, yerli ve yabancı turistlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Damme'ı karşılarında gören bazı turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otele girer girmez yetkililerden sade Türk kahvesi isteyen Damme, Türk kahvesini çok sevdiğini söyledi.

Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı
Kaynak: İHA
Jean Claude Van Damme, Bodrum, Magazin, Güncel

YORUMLAR (11)
FALCO52: Bu adam ermenilerin teklif ettiği filmde oynamadı red etti. . Türkiye karşıtı olduğu için. .
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18 1
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ANALİZCİ: Vandemi amca, önce rakıyı içecen sonra kahveyle ayılacan. . .
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13 7
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OGÜN: Bir Cüneyt baba birde van damme
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ADAMS: adam gibi adam. çocukluğumuzun en büyük kahramanı. dönerek attığı tekmeleri atacaz diye kaç pantolonumuz yırtıldı.
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ASLI: YAŞ GEÇMİŞ AMA HALA SAĞLAM VÜCUT VAR BEĞENDİM. HELAL OLSUN ADAMA BİRÇOK DELİKANLIYIM DİYE GEZENLER UTANSIN.
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7 0
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ULUBATLİ: adamsin türk dostu insallah müslüman olursun
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AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE: HACA BİLE GİTTİ NE DİYORSUN SEN
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9 2
BİLİR KİŞİ: müslüman oldu zaten
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ÇAKMA ULUBATLI: Önce kendi ahiretini kurtar kardeşim sanamı kaldı milletin dini
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12 13
MEMLEKETİM: Yeter bu gevur özentisi. Memleketi fuhus yuvasina cevirdiniz.
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3 5
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