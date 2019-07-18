18.07.2019 10:21
Haberler» Spor» Haber

Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi

Jean Michael Seri, İstanbul

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Seri'yi İstanbul'a getirdi. Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinden gelen 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı. Başarılı futbolcuyu çok sayıda Galatasaraylı taraftarlar karşılarken, Fildişi Sahilli futbolcuya tezahüratlarla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra kendisini bekleyen arabaya binen Seri, havalimanından ayrıldı.

Jean Michael Seri, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Galatasaray, İstanbul, Fulham, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:08   Göztepe yine evinde başlıyor
13:06   İzmir'de TSYD Ege Kupası heyecanı
13:03   Milli güreşçinin hedefi dünya şampiyonluğu
12:59   Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor
12:58   Fikret Orman: Burak çok iyi bir Beşiktaşlı, düşüncemiz futbolu burada bırakması
12:58   "Ortak vatanda bir arada yaşayacağız"
12:57   Bahçeşehir Koleji, Hardy'yi transfer etti