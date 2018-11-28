Jean Momnet Bursiyerleri AB'nin Başkenti Brüksel'de Buluşuyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:26



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:26

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve AB Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı kapsamında, Avrupa'nın en seçkin eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 2018-2019 akademik yılı bursiyerleri 29-30 Kasım tarihleri arasında Brüksel'de düzenlenecek İzleme ve Çalışma Ziyaretinde bir araya gelecek.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2019 akademik yılında programdan yararlanmaya hak kazanan ve şu anda AB ülkelerinde akademik çalışmalarını sürdüren 177 Jean Monnet bursiyeri, Türkiye'nin 36 farklı kamu kurumunu, 21 farklı üniversitesini, 35 farklı özel sektör ve sivil toplum kuruluşunu temsil ediyor. Bursiyerler, aralarında İngiltere, Hollanda, Avusturya, İtalya, Fransa, Belçika, İrlanda, Almanya, İsveç, Danimarka, İspanya ve Yunanistan'ın bulunduğu 12 farklı AB üyesi ülkede 28 farklı müktesebat başlığında akademik çalışma yapıyor.Brüksel İzleme ve Çalışma Ziyareti kapsamında, Avrupa'nın pek çok farklı noktasından gelen Jean Monnet bursiyerleri Brüksel'de buluşarak bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşma ve ağ kurma fırsatı elde edecek. Bununla birlikte, Jean Monnet bursiyerleri hem Brüksel'de bulunan AB kurumlarının yetkilileriyle bir araya gelerek hem de ülkemizin AB nezdinde faaliyet gösteren temsilciliklerinde yapacakları ziyaret ve görüşmelerle AB ile ilgili çalışmaları daha yakından tanıma fırsatı elde edecek.Jean Monnet bursiyerleri, Brüksel Buluşması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı ve Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile bir araya gelecek, sonrasında ise Avrupa Komisyonu yetkilileri ve Brüksel'de faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) temsilcileri ile görüşecek. Ayrıca Brüksel'de ikamet eden ve AB ile ilgili konularda çalışan profesyonellerle AB'de kariyer imkanlarını değerlendirecek.Jean Monnet Burs Programı nedir?Yaklaşık 30 yıldır yürütülmekte olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki en köklü ve prestijli burs programları arasında yer alıyor. Program, temel olarak AB alanında uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak, bu alanda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu hedefinin yanı sıra program, AB ve Türkiye sivil toplumları arasında diyalog köprüleri kurulmasına da yardımcı oluyor. AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, sadece Türkiye'ye özel bir program ve 2007 yılından bu yana AB Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Bursiyerler en az 3, en fazla 12 aylık dönemlerde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi alıyor veya araştırma programlarına katılabiliyorlar.Uygulamaya konulduğu 1990 yılından bu yana Jean Monnet Burs Programından yararlanan bursiyer sayısı, kamu çalışanlarından özel sektör temsilcilerine, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden yerel yönetim çalışanlarına kadar geniş bir yelpazede yaklaşık 2 bini buluyor. Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2018-2019 akademik yılında 177 kişiye burs verildi. Önümüzdeki akademik yıllarda bu sayının daha da artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ANKARA