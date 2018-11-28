Jean Monnet Bursiyerleri Brüksel'de Buluşacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığınca yürütülen ve AB
tarafından finanse edilen "Jean Monnet Burs Programı" kapsamında Avrupa'da farklı ülkelerde öğrenimine devam eden öğrenciler yarın Brüksel
'de buluşacak.
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan açıklamada, Avrupa'da öğrenimine devam eden 2018-2019 akademik yılı bursiyerlerinin 29-30 Kasım'da Brüksel'de düzenlenecek "izleme ve çalışma ziyaretinde" bir araya geleceğini duyurdu.
Açıklamada, 2018-2019 akademik yılında programdan yararlanmaya hak kazanan ve şu anda AB ülkelerinde akademik çalışmalarını sürdüren 177 Jean Monnet bursiyerinin, Türkiye
'nin 36 farklı kamu kurumunu, 21 farklı üniversitesini, 35 farklı özel sektör ve sivil toplum kuruluşunu temsil ettiği belirtildi.
Açıklamada, bursiyerlerin, aralarında İngiltere
, Hollanda
, Avusturya
, İtalya
, Fransa
, Belçika
, İrlanda, Almanya
, İsveç
, Danimarka
, İspanya
ve Yunanistan
'ın bulunduğu 12 AB üyesi ülkede 28 müktesebat başlığında akademik çalışma yaptığı ifade edildi.
Avrupa'nın farklı noktalarında öğrenim gören bursiyerlerin Brüksel'de düzenlenen izleme ve çalışma ziyareti kapsamında bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşma ve ağ kurma fırsatı elde edeceği vurgulanan açıklamada, bursiyerlerin aynı zamanda AB kurumlarının yetkilileri ile bir araya geleceği, Türkiye'nin AB nezdinde faaliyet gösteren temsilciliklerini ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.
Ziyaret kapsamında bursiyerler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir araya gelecek, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve Brüksel'de faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İktisadi Kalkınma Vakfı
(İKV) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) temsilcileri ile görüşecek.
Jean Monnet Burs Programı
Jean Monnet Burs Programı, AB alanında uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak, bu alanda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
AB ve Türkiye sivil toplumları arasında diyalog köprüleri kurulmasını da hedefleyen program, sadece Türkiye'ye özel bir program olarak 2007 yılından bu yana AB Başkanlığı tarafından yürütülüyor.
Bursiyerler en az 3, en fazla 12 aylık dönemlerde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi alıyor veya araştırma programlarına katılıyor.
Jean Monnet Burs programı kapsamında 2018-2019 akademik yılında 177 kişiye burs verildi. Önümüzdeki akademik yıllarda bu sayının daha da artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Avrupa,Avrupa Birliği,Brüksel
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:22