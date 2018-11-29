Jean Monnet Bursiyerleri Türkiye'nin Temsilcileri"

29 Kasım 2018 Perşembe 14:15



29 Kasım 2018 Perşembe 14:15

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Jean Monnet bursiyerlerini Türkiye'nin temsilcileri ve mevcut katılım sürecinin müzakerecileri olarak görüyoruz." dedi.Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile Brüksel'de Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilciliğinde Jean Monnet Burs Programı kapsamında Avrupa'da farklı ülkelerde öğrenimine devam eden öğrencilerle bir araya geldi.Kaymakcı, kendisinin de Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında eğitim görme imkanı elde ettiğini belirterek Jean Monnet Burs Programı'nın AB ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunu geliştirmeye katkı sağladığını söyledi.Türkiye'den şimdiye kadar yaklaşık 2 bin öğrencinin Jean Monnet bursundan faydalandığını kaydeden Kaymakcı, "Jean Monnet bursiyerlerini Türkiye'nin temsilcileri ve mevcut katılım sürecinin müzakerecileri olarak görüyoruz." diye konuştu.Kaymakcı, bu yıl Jean Monnet Burs Programı'ndan 177 Türk öğrencinin faydalandığını, bu öğrencilerin 12 farklı ülkedeki en iyi akademik kurumlarda eğitim gördüğünü ifade etti.FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan sorunlar nedeniyle programın 2 yıl boyunca askıya alındıktan sonra tekrar faaliyete geçirildiğini söyleyen Kaymakcı, bir sonraki akademik yılı burs başvurularının 4 Aralık'ta sonlanacağını hatırlattı."Her türlü korkuları gidermeye katkı sağlıyor"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger de Jean Monnet Burs Programı'nın 1990 yılından beri sürdürüldüğünü ve katılımcıların kariyer planlamalarında önemli rol oynadığını kaydetti.Bursiyerlerin AB müktesebatını daha iyi anlama imkanı elde ettiğini söyleyen Berger, bunun AB'nin işleyişini ve Türkiye gibi ülkelerle kurulan ilişkileri değerlendirmeye de yardımcı olduğunu belirtti.Berger, Jean Monnet Burs Programı'na katılan kişilerin Türkiye'de ve diğer ülkelerde önde gelen karar verici makamlara geldiğini ifade ederek "Bu tür programlar taraflar arasında kültürel diyaloğu da artırarak yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve her türlü korkuları gidermeye katkı sağlıyor." diye konuştu.Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç de Türkiye'deki eğitim ortamının daha da iyileştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.Türkiye'deki insan gücünün giderek kuvvetlendiğine dikkati çeken Denemeç, bursiyerlerin eğitim gördükleri ülkelerde Türkiye'yi temsil ettiğini ve kendi ülkelerine katkı sağlamaları gerektiğini belirtti.Jean Monnet Burs ProgramıJean Monnet Burs Programı, AB alanında uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak bu alanda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.AB ve Türkiye sivil toplumları arasında diyalog köprüleri kurulmasını da hedefleyen program, sadece Türkiye'ye özel bir program olarak 2007 yılından bu yana AB Başkanlığı tarafından yürütülüyor.Bursiyerler en az 3, en fazla 12 aylık dönemlerde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi alıyor veya araştırma programlarına katılıyor.Jean Monnet Burs programı kapsamında 2018-2019 akademik yılında 177 kişiye burs verildi. Gelecek akademik yıllarda bu sayının daha da artırılması için çalışmalar devam ediyor.