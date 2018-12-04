CARMEDYA.COM – Yepyeni 2020 Jeep Gladiator, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sahne aldı. Model Safari severler için iyi bir tercih gibi görünüyor.İddialı tasarımModel tasarım konusunda iddialı. Uzun şasisi, kapı ve bagaj tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Modelde büyük Off-Road LED ışıklar göze çarpıyor. Ek olarak karartılmış ön ızgarada dikkatlerden kaçmıyor. Arka bölümde bisiklet taşıyıcı aparatı bulunan model iç mekanda da iddialı. Deri koltuklar ve tüm hava koşullarına dayanıklı paspaslar iç mekanda dikkat çeken ayrıntılardan. Bagaj bölümünde ise çekmeceli yapı göze çarpıyor. Bu alanlar bir çok eşyanızı içinde barındırabiliyor.The post Jeep Gladiator Los Angeles Fuarı'nda sahne aldı appeared first on Carmedya.