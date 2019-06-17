17.06.2019 11:47
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Jeep'ten haziran avantajları

Jeep

Jeep, haziranda düzenlediği avantajlı kampanyalarla kullanıcılarına cazip seçenekler sunmaya devam ediyor.

Jeep, haziranda düzenlediği avantajlı kampanyalarla kullanıcılarına cazip seçenekler sunmaya devam ediyor.
Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, konforu ve üstün arazi kabiliyeti ile SUV dünyasının gözdesi dört tekerlekten çekişli Jeep Compass'ın 2018 model yılı 170 HP'lik benzinli motor ve 9 ileri şanzıman kombinasyonlu versiyonunda, anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği avantajı sağlanıyor.
Takas desteği dışında da Jeep Compass'ın 2018 model yılı tüm model versiyonlarında ise 100 bin TL için 20 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli eşit ödemeli kredi sunuluyor.
Gelmiş geçmiş en çok ödül kazanan SUV olan Jeep Grand Cherokee'nin stoklarda yer alan bir önceki model yılı versiyonlarında ise haziran ayı boyunca yüzde 20 nakit indirimi imkanı sağlanıyor.
Kaynak: AA
HP, Jeep, Ekonomi

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