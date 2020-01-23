Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos kaç yaşında, serveti ne kadar?

Jeff Bezos, yazar eşi MacKenzie Bezos ile 2019 yılında boşandı. Çiftin 4 çocuğu bulunuyor. The Washington Post gazetesini satın aldı ve aynı zamanda Inc'ın de kurucusudur. Jeff Bezos serveti, biyografisi.

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeffrey Preston Bezos, 12 Ocak 1964 tarihinde ABD, New Mexico, Albuquerque'de dünyaya geldi.

Amazon.com, Inc kurucusu, CEO'su ve başkanıdır. Kurucusu olduğu Amazon.com dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satış şirketi olmaya hak kazandı. Bu nedenle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

YOLCULUK ESNASINDA AMAZON'U KURDU

Houston, Teksas'ta büyüyen Bezos, 1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalışma yürüttü. 1994'ün sonunda New York'tan Seattle'a doğru şehirler arası bir yolculuk sırasında Amazon'u kurdu. Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak hayatına başladı ve o zamandan bu yana alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

JEFF BEZOS SERVETİ

Jeff Bezos, 27 Temmuz 2017'de toplam serveti 90 milyar doları geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 Kasım'da ilk kez 100 milyar doları aştı. Forbes, 6 Mart 2018'de, 112 milyar dolarlık servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak seçti. Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar dolara yükseldikten sonra "modern tarihin en zengin insanı" olarak belirlendi.