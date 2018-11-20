Jefferson Formayı Kapmak İstiyor

Geçen sezon devre arasında takıma dahil olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle takımıyla yeni sezon öncesi kamp döneminden yararlanamadı.

Sezona bireysel antrenmanlarla hazırlanan 24 yaşındaki futbolcu, ligde son haftalardaki karşılaşmalarda sonradan oyuna girerek takımının başarısı için ter döktü. Brezilyalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında ilk 11'de saha çıktı ve 90 dakika forma giydi.

Jefferson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şanssız bir sakatlık dönemi geçirdiğini söyledi.

Tedavi sürecinin ardından çok çalışıp takıma katılmaya çaba harcadığını dile getiren Jefferson, artık kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti.

Sakatlıktan dönmesinin kolay olmadığına işaret eden tecrübeli oyuncu, "Artık 90 dakika oynamaya hazırım. Hocamın görev vermesi halinde formamın hakkını vermek istiyorum. Artık telafisi olmayan maçlara giriyoruz. Bu süreçte hocamın bana vereceği görevi fazlasıyla yerine getirip taraftarın da takımın da beklentilerini karşılayabilmek istiyorum. Evet sahaya dönmem zor oldu, kamp döneminden de yeterince yararlanamadım ama artık iyiyim. 90 dakikada oynayıp takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Hocam görev verdiği sürece, işimi hakkıyla yapmaya özen göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Üst düzey oynamamız lazım"

Brezilyalı oyuncu, ligin 13. haftasında Boluspor ile yapacakları maçın önemine dikkati çekerek, sözleri şöyle sürdürdü:

"Boluspor maçı bizim için çok önemli ve kritik bir maç olacak. Çünkü bu maç, üst sıraları belirleyecek bir karşılaşma olacak. Maçı belirleyici bir performans ortaya koymamız ve üst düzey oynamamız lazım. Hocamızın görev verdiği her arkadaşım da üst düzey oynarsa bu maçı kazanıp üst sıralarda daha iyi yer ediniriz."

Taraftara da seslenen Jefferson, "Bu maçta taraftar olmazsa olmaz. Bizim en temel tetikleyici unsurumuz taraftar olacak. Bugüne kadar bize destekleyen ve adeta ikinci bir oyuncu grubu olarak gördüğümüz taraftar, bu maçta bizi yalnız bırakmasın. Onlarla beraber daha iyi işler başarabiliriz. Belki yeni stadyum şehrin biraz dışında ve ulaşım onları zorlayabilir. Ama bu keyifli maçı kazanmak için hep beraber olmalıyız." şeklinde görüş belirtti.