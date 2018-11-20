20 Kasım 2018, 14:30
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Jefferson Formayı Kapmak İstiyor

Jefferson Formayı Kapmak İstiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior, "Artık 90 dakika oynamaya hazırım. Hocamın görev vermesi halinde formamın hakkını vermek istiyorum." dedi.

Geçen sezon devre arasında takıma dahil olan Brezilyalı orta saha  oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle takımıyla yeni sezon öncesi kamp döneminden  yararlanamadı.
Sezona bireysel antrenmanlarla hazırlanan 24 yaşındaki futbolcu, ligde  son haftalardaki karşılaşmalarda sonradan oyuna girerek takımının başarısı için  ter döktü. Brezilyalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında ilk  11'de saha çıktı ve 90 dakika forma giydi.
Jefferson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şanssız bir sakatlık  dönemi geçirdiğini söyledi.
 Tedavi sürecinin ardından çok çalışıp takıma katılmaya çaba  harcadığını dile getiren Jefferson, artık kendisini çok iyi hissettiğini ifade  etti.
Sakatlıktan dönmesinin kolay olmadığına işaret eden tecrübeli oyuncu,  "Artık 90 dakika oynamaya hazırım. Hocamın görev vermesi halinde formamın hakkını  vermek istiyorum. Artık telafisi olmayan maçlara giriyoruz. Bu süreçte hocamın  bana vereceği görevi fazlasıyla yerine getirip taraftarın da takımın da  beklentilerini karşılayabilmek istiyorum. Evet sahaya dönmem zor oldu, kamp  döneminden de yeterince yararlanamadım ama artık iyiyim. 90 dakikada oynayıp  takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Hocam görev verdiği sürece, işimi  hakkıyla yapmaya özen göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.
"Üst düzey oynamamız lazım"
 Brezilyalı oyuncu, ligin 13. haftasında Boluspor ile yapacakları maçın  önemine dikkati çekerek, sözleri şöyle sürdürdü:
"Boluspor maçı bizim için çok önemli ve kritik bir maç olacak. Çünkü  bu maç, üst sıraları belirleyecek bir karşılaşma olacak. Maçı belirleyici bir  performans ortaya koymamız ve üst düzey oynamamız lazım. Hocamızın görev verdiği  her arkadaşım da üst düzey oynarsa bu maçı kazanıp üst sıralarda daha iyi yer  ediniriz."
Taraftara da seslenen Jefferson, "Bu maçta taraftar olmazsa olmaz.  Bizim en temel tetikleyici unsurumuz taraftar olacak. Bugüne kadar bize  destekleyen ve adeta ikinci bir oyuncu grubu olarak gördüğümüz taraftar, bu maçta  bizi yalnız bırakmasın. Onlarla beraber daha iyi işler başarabiliriz. Belki yeni  stadyum şehrin biraz dışında ve ulaşım onları zorlayabilir. Ama bu keyifli maçı  kazanmak için hep beraber olmalıyız." şeklinde görüş belirtti.
  
Türkiye Kupası

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