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Jeffrey: Müttefikimiz, Rusya ve Esat hükümeti tehdidi ile karşı karşıya

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, Rusya ve Esat hükümetinden geliyor.

11.02.2020 19:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:59Jeffrey: Müttefikimiz, Rusya ve Esat hükümeti tehdidi ile karşı karşıya

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bugün 'de bizim müttefikimiz 'nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, ve Esat hükümetinden geliyor. Başınız sağ olsun" dedi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi. Akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na gelen Jeffrey, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri tehditle karşı karşıya, bu tehdit Rusya ve Esat hükümetinden geliyor. Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Jeffrey'nin Başdanışmanı Rich Outzen ise "ABD olarak bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN-Celal ATALAY/ANKARA, -



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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