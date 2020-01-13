Jeison Murillo kimdir? Jeison Murillo performansı nedir? Jeison Murillo kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

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JEİSON MURİLLO KİMDİR?
Jeison Murillo Doğum Tarihi: 27 Mayıs 1992
Jeison Murillo Kaç Yaşında: 27 yıl yaşında
Jeison Murillo Nereli: Cali, Kolombiya
Jeison Murillo Boy: 1,82 m
Jeison Murillo Kilo: 78 kg
Jeison Murillo Kariyer başlangıç tarihi : 2010
Jeison Murillo Şu Andaki Takımları: Kolombiya millî futbol takımı (Defans), UC Sampdoria
Jeison Murillo Mevkiisi: Stoper
Jeison Murillo Kardeşleri: Junior Murillo
Jeison Murillo sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2022
Jeison Murillo defans bölgesinde görev yapan Kolombiyalı millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sampdoria forması giymektedir.
1 Tem 2009/ Deportivo Cali
1 Oca 2010/ Depor Aguablanca FC
1 Tem 2010/ Granada
1 Ağu 2011/ Cádiz CF
30 Haz 2012/Granada
25 Tem 2012/ Las Palmas
30 Haz 2013/ Granada
1 Tem 2015/ Inter
18 Ağu 2017/ Valencia
30 Haz 2018/ Inter
1 Tem 2018/ Valencia
1 Oca 2019/ Barcelona
30 Haz 2019/ Valencia
13 Tem 2019/Sampdoria
JEİSON MURİLLO PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 12 maç
PERFORMANS 18/19 : 7 maç, 4 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 17 maç, 4 sarı kart
PERFORMANS 16/17: 34 maç 1 gol, 1 asist, 7 sarı kart
DİĞER PERFORMANSLARI:
2015/16: 35 maç, 2 gol, 2 asisit, 4 sarı kart, 4 kırmızı kart
2014/15: 19 maç, 4 sarı kart, 1 kırmızı kart
2013/14: 34 maç, 1 gol, 2 asist, 8 sarı kart, 1 kırmızı kart
2012/13: 41 maç, 4 asist, 11 sarı kart, 2 kırmızı kart
2011/12: 1 maç