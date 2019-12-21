Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, paylaştığı fotoğrafla nefes kesti. Yatakta iç çamaşırıyla poz veren ünlü şarkıcının Noel konseptli pozu 100 binden fazla beğeni aldı. Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz da bu fotoğrafın altına yorum yaptı. Jelena Karleusa'nın Instagram'da 2.1 milyon takipçisi bulunuyor.

YENGE'NİN YOLU TEKRAR TÜRKİYE'YE DÜŞEBİLİR

Futbol hayatına Çin'de devam eden Dusko Tosic'in adı son günlerde Trabzonspor ile anılıyor. Eğer transfer gerçekleşirse Jelena Karleusa'nın yolu bir kez daha Türkiye'ye düşecek.