Jenkins: Teröristler Idlib'den Türkiye'ye Sızabilir

Kaynak: DHA

İngiliz yazar ve Ortadoğu araştırmacısı Gareth Jenkins, Suriye'nin kuzeyindeki bir çatışmanın, teröristlerin Türkiye'ye girmesiyle sonuçlanabileceği uyarısını yaptı.Güvenlik ve Gelişim Politikaları Enstitüsü'nde uzman olarak görev alan Jenkins, The Media Line haber sitesine yaptığı değerlendirmede, Suriye rejiminin Idlib'te potansiyel bir saldırısıyla çoğunluğu Heyet Tahrir el Şam (HTS)'a bağlı teröristleri Türkiye'ye doğru itebileceğini söyledi.Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Heyet Tahrir el Şam, İdlib'in yaklaşık yüzde 60'ını kontrol altında tutuyor.Jenkins, Suriye savaşının bitmesi durumunda radikalleşen kişilerin başka bir yerde savaşamayacakları dolayısıyla Avrupa'ya gitmek için çabalayacakları bunun için de Türkiye'yi geçiş yolu olarak kullanabileceklerini söyledi.Jenkins, Türk yetkililerinin tek gidiş bileti ile Türkiye'ye giriş yapanları gözlerken, Türkiye'den ayrılanları da izlemesi gerektiğinin altını çizdi. - Yağcı