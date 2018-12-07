07 Aralık 2018, 20:10
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Jennifer Aniston, Dergi İçin İç Çamaşırsız Poz Verdi

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston bir dergi için objektiflerin karşısına geçti. Aniston, objektiflere iç çamaşırsız poz verdi.

Hollywood yıldızı ünlü oyuncu Jennifer Aniston, bir dergi için objektiflerin karşısına geçerek poz verdi.

"İSTEDİĞİM ZAMAN ÇOCUK SAHİBİ OLABİLİRİM"

Ünlü bir dergi için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Jennifer Aniston, cesur pozlarıyla büyüledi. Aniston,geçmişte yaşadığı ve boşanma ile sonuçlanan iki evliliğinin başarı olduğunu söyledi.Aniston, 'Çocuk sahibi olmak ister misiniz?' sorusuna, "Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Yaşım ilerlemiş olmasına rağmen bilimin çok ilerlediğini ve istediği zaman çocuk sahibi olabilirim." dedi.

Hollywood,Jennifer Aniston
07 Aralık 2018 Cuma 20:10



YORUMLAR (15)
UZUNKOL: ula anlasilan yobazdiye it ham kimlerikastediyorsun abc denilen camasir deterjani o beynini yika artik karanliktan allahin nuruna saril yarin geberdiginde orada mezarda tek basina kalinca sana emin ol azinin suyu akan bu gavurun hic ama hic faydasi olmiycak ogune hamdolsun
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UZUNKOL: sim di bu kari gavur gavur oldugu icinde domuz yer ve domuz kokar yedigin hayvanin kokusu uzerine siner ve birde apdes bozarsa ha orda durun domuz pisligi cikarir necistir burdan orasini burasini actiginiyazip gosteriyorsunuzda heralde bunu yayinlarsiniz bir ekleme daha bunlar tahretlenmezler ha yaslandimi ayni ucubete donerler sanaldirlar herseyleri gecicidirler
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ABC: estetigi fiziği yüz güzelliği olan Tanrının yarattığı bir bayan yobaz yine para için falan demiş zaten yobazdan farklı birşey beklenmez o parayla yobazın sülalesini sonsuza kadar satın alır beyinsiz işte
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MUZO: Tanrı yarattımı en güzelini yaratıyor bunlar onun özel insanları seçilmişleri diğerleri din iman cennet cehennem rolleri biçilmiş yarattığı zavallı figüranlar
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BERRİN: Dünyanin sayili güzel Bayanlarindan biridir kendisi. Genlerinde vardir, bizim basit Türkiyede yasayan bayanlar gibi degildir, 30,dan sonra neneleri gibi görünme Yani Sporla kalca,carpik bacak düzelmez sonucta Bu arada cahilin biri yazmis, Para icin Jennifer Serveti 200 milyon Dolardan fazla, senin gibi birinin 200 milyon sene calismasi lazim Ögreninde konusun
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