Jennifer Aniston'un son paylaşımına yapılan 'Brad Pitt' yorumları dikkat çekti

2000 yılında evlenen ve 2005 yılında boşanan Jennifer Aniston ve Brad Pitt, dün akşam gerçekleştirilen SAG Ödülleri'nde ayrılık sonrası ilk kez bir arada ve bu kadar samimi görüntülendi.

Pitt'in film kategorisinde en iyi yardımcı erkek, Aniston'ın ise dizi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı SAG Ödülleri'nde çift ilk kez aynı karede yer aldı. Kısa süre sahne arkasında sohbet edip gülüşen eski eşler sonrasında birbirine sarılarak ayrılmıştı. Çiftin sadece üç saniye süren görüşmesi, dünyada 24 saat boyunca gündem olmuştu.

"UMARIM ELBİSEYİ BRAD PİTT ÇIKARMIŞTIR"

Güzel aktris, önceki gün Instagram hesabından "Ertesi sabah" notu ile törende giydiği elbisenin bir küvetin kenarına atılmış haldeki fotoğrafını paylaştı.

Sadece 14 saatte 5.4 milyon beğeni alan fotoğrafa, "Umarım elbiseyi Brad çıkarmıştır" şeklinde yorumlar yapıldı.

SÜTYENSİZ ELBİSESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

'The Morning Show' dizisindeki performansıyla dikkat çeken 50 yaşındaki güzel, ödül töreninde tercih ettiği Christian Dior marka beyaz ipek elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamıştı.

Sütyensiz elbise tercih eden ABD'li oyuncunun göğüs uçlarının belli olması sosyal medyaya damga vurmuştu.