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Jennifer Grout kimdir? Ayetel Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı Jennifer Grout kim? Jennifer Grout ne iş yapıyor? Jennifer Grout'ın hayatı ve biyografisi

Müslüman olan ve son olarak Ayetel Kürsi'yi okuyan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Grout gündme oldu. Jennifer Grout hakkında merak edilenler haberimizde. Jennifer Grout kimdir?

28.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:09
Jennifer Grout kimdir? Ayetel Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı Jennifer Grout kim? Jennifer Grout ne iş yapıyor? Jennifer Grout'ın hayatı ve biyografisi

ABD'li ünlü müzisyen Jennifer Grout yakın zamanda müslüman olduğunu ve hayatının tamamen değiştiğini açıklamıştı. Son olarak Ayetel Kürsi okuyarak sosyal medyada büyük bir beğeni toplayan ünlü şarkıcı Jennifer Grout gündem oldu. Jennifer Grout hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Jennifer Grout kimdir, hayatı ve eserleri?

JENNİFER GROUT KİMDİR?

21 Mayıs 1990 tarihinde doğan Jennifer Grout ABD'li ünlü şarkıcıdır. Jennifer Grout Arizona eyaltinde Mesa'da doğdu ve Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Piyanist ve kemancı bir ailenin kızı olan Jennifer Grout5 yaşında müzik eğitimi almaya başladı.

2012 yılında Fas'a yaptığı yaz gezisinden sonra Jennifer Grout, Arapça ve Amazigh kültürü ve müziği ile ilgilenmeye başladı.2013'te Got Talentand'da finalist olarak yarıştı. Faslı bir adamla evlenen Jennifer Grout'un kocasıyla tanıştıktan sonra Müslüman olduğu bilinmektedir.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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