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Jennifer Haller kimdir? İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Jennifer Haller hayatı ve biyografisi. Corona virüs!

ABD'de corona virüs tedavisi için geliştirilmekte olan aşıya ilk denek olan ve aşı olmayı kabul eden Jennifer Haller büyük bir erdem gösterdi. Peki corona virüs aşısı geliştirilmesi için denek olan Jennifer Haller kimdir?

17.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:57
Jennifer Haller kimdir? İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Jennifer Haller hayatı ve biyografisi. Corona virüs!

Corona virüs tüm dünyada kaos ortamı oluşturmuş durumda. Bütün insanlar endişe ve panik içerisinde. Devletler ve siyasetçiler ise yoğun bir mesai ile corona virüs önlemleri alarak vatandaşlarını korumak için çalışıyorlar.Uluslararası örgütler, sağlık kuruluşları ve ilaç laboratuvarları corona virüs tedavisi ve ilacı geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu gelişmelerle ilgili olarak ABD'de Seattle kentinde Kaiser Permanente Araştırma Merkezi bünyesinde ilk corona virüs aşısı test işlemi gerçekleştirildi. Bu aşı için denek olmayı kabul eden Jennifer Haller kimdir ve ne iş yapar? Cevaplar haberimizde.

JENNİFER HALLER KİMDİR?

ABD'nin Seattle kentinde yaşayan Jennifer Haller 43 yaşında ve iki çocuk annesidir. 1991 ve 1994 arasında Lise eğitimini High School Inglemoor High School'da tamamladı ve ardından 1994 ve 1998 arasında University of Washington'da İşletme Bölümü'nde öğrenim gördü. Yerel bir teknoloji şirketinde çalışan Jennifer Hallercorona virüs aşısı deneği olarak büyük bir sorumluluk aldı ve erdem gösterdi. Gönüllü olmak için başvuruda bulunan Jennifer Haller gerekli testlerden geçip formlar doldurduktan sonra corona virüs aşısı için denek olarak kabul edildi.Jennifer Hallertüm dünyada gündem oldu ve insanlar tarafından kahraman olarak adlandırıldı.

Jennifer Haller Evinde Çalışıyor
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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