"Jennifer Lawrence'la İlişkiye Girdim" Diyen Yapımcı Harvey Weinstein, Kadın Aktöre Tecavüz Etti

Ünlü Amerika film yapımcısı ve sinema filmi stüdyosu başkanı 66 yaşındaki Harvey Weinstein hakkında Sudance Film Festivali'nde tuvalette bir kadınla zorla ilişkiye girdiği için soruşturma açıldı.

TUVALETTE ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ

Festivale katılan ve ismi bilinmeyen kadın aktör, festival sırasında lavaboya gitmek için yerinden kalktığında Weinstein'in arkasından tuvalete geldiğini, kapıyı kapatıp 'Ben Jennifer Lawrence ile cinsel ilişkiye girdim bak nerelere geldi." diyerek zorla ilişkiye girdi dedi.

"JENNIFER'LA İLİŞKİYE GİRDİM OSCAR BİLE KAZANDI"

Kadın aktör, bu olaydan sonra Weinstein ile bir film rolü içinde ofisinde buluştuğunu ve orada da kendisine ile zorla ilişkiye girdiğini, karşı koymaya çalışınca da kendisine 'Jennifer Lawrence ile ilişkiye girdim ve şuan nerelerde olduğuna bak, Oscar bile kazandı' dediğini de söyledi.

"KENDİSİYLE İLİŞKİM OLMADI, KADINLARI ÇEKMEK İÇİN YALAN SÖYLÜYOR"

Olay ile ilgili TMZ dergisine açıklama yapan Jennifer Lawrence ise hakkında iddialara için şunları söyledi: "Weinstein'in taciz ettiği tüm kadınlar adına çok üzgünüm. Kendisi ile yapımcı ve oyuncu ilişkisinden başka hiçbir ilişkim olmadı. Kadınları kendine çekmek için her zaman bu yalanı söylüyor."