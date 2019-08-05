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Jennifer Lopez Antalya'da

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, konser için Antalya'ya geldi.

05.08.2019 11:29 Jennifer Lopez Antalya'da
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, konser için Antalya'ya geldi.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de "It's My Party" (Bu Benim Partim) turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü konser verecek olan Jennifer Lopez, sabah saatlerinde Antalya'ya geldi.
Antalya Havalimanı'ndan polisin güvenlik önlemleri eşliğinde kara yolu ile konser vereceği otele geçen Lopez için otelde, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı villa hazırlandı.
Konserde, 90'ı Lopez'in özel ekibinden olmak üzere 150 kişilik teknik ekibin görev yapacağı bildirildi.
Antalya'da üç gece geçirmesi planlanan Lopez'in, konserin ardından ülkesine döneceği öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Jennifer Lopez, Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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