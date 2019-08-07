Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti (2)

JENNIFER LOPEZ ANTALYA'DAN AYRILDI

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, dün akşam Belek turizm bölgesinde verdiği konserin ardından bugün Antalya'dan ayrıldı. Lopez'i Regnum Carya Otel'in sahibi Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk yolcu etti. Başkan Öztürk'le fotoğraf çektirerek teşekkür eden Lopez, "Yoğun programım nedeniyle ayrılmak zorundayım. Yoksa burada birkaç gün kalıp oğlum ve kızımla tatil yapmak istiyordum. Otel çok güzel. Ancak konser programım yoğun olduğu için gitmek zorumdayım" dedi.

Jennifer Lopez daha sonra kızı Emme Anthony ve oğlu Max Munis'le kendisine tahsis edilen VIP araçla, polis eskortu ve korumaları eşliğinde Antalya Havalimanı'na geldi. Minibüsten önce oğlu Max Munis, ardından kızı Emme indi. Daha sonra araçtan inen Lopez'in kalın hırka giymesi dikkati çekti. Lopez ve çocukları daha sonra, CIP salonundan geçerek özel uçakla konser için Mısır'a uçtu.

UÇUŞTAN ÖNCE YEMEK YEDİ, HAVUZDA EĞLENDİ

Antalya'da 2 gece konaklayan Jennifer Lopez, kentten ayrılmadan önce otelde çocuklarıyla yemek yedi, dalga havuzunda yüzerek eğlendi. Otelin açık büfesinden kızı ve oğlu ile yemek alan Lopez, yemekten sonra dalga havuzunda eğlendi.

