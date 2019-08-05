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Jennifer Lopez konser için Antalya'ya geldi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da yarın vereceği konser için sabah saatlerinde özel uçakla kente geldi.

05.08.2019 10:26
Jennifer Lopez konser için Antalya'ya geldi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya'da yarın vereceği konser için sabah saatlerinde özel uçakla kente geldi. Konserin biletleri dün tükenirken, Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro (yaklaşık 300 bin TL) ödedi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamında konser verecek ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yarın saat 21.00'de vereceği konser için sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından Antalya'ya gelen Lopez, CIP salonundan çıkış yaptı. Polis ekipleri, şarkıcının çıkış yaptığı kapıda yoğun güvenlik önlemi aldı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. 90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde Regnum Carya Otel'e gitti.

ANTALYA'DA 3 GÜN KALACAK

Antalya'da 3 gece geçirecek Lopez, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı villaya yerleşti. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.

BİLETLER TÜKENDİ

Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödediği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro'ya çıktı. Konserin biletlerinin dün tükendiği belirtildi.

KIM KARDASHIAN SÜRPRİZİ

Jennifer Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Konser öncesi Lopez, 1 locayı özel misafiri için ayırttı. Lopez'in konserine birkaç gün kala, özel misafirin Kim Kardashian olduğu öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile Demet Akalın, Pelin-Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi isimlerin gelmesi bekleniyor.


Jennifer Lopez, Antalya, Magazin

Kaynak: DHA

YORUMLAR (84)
ÇAKARIM LAA: Zaten bunun konserine sosyal alemde paylaşmak isteyen yeni yeşil zenginlerle eskiden kalan enteller gider. Biz gibilerde orda burda edebiyat yapar haa param olsa bende giderim o ayrı.
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HAMSİ61: parası olan kaliteli kadını ve kaliteli dansı ve kaliteli sesi dinler. ayrıca bu kadınların yaptığı yardımı bizdeki çoğu zengin yapmıyor boşa zırlamayın.
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KONSERE VERDIGINIZ PARA ILE ÇOCUK OKUTUN: buraya yaziyorum bu konsere binlerce TL verip gidenler konser sonrası yine aynı NAKARATI tekrar edecekler oda şu ülke bitti halk aç perişan insanların evine ekmek alamıyor çocuğuna gofret alamıyor hükümet gitsin bir kinsere binlerce para vedilir mi bizler eneyimiyiz ulan AHMAK size iktidar mı dedi gidin konsere çuval dolusu paraları tek bilete verin diye ülkemizde her türlü konfordan yararlan keyfine keyif kat o bar senin bu bar benim sabahlara kadar gez ye iç ortalığı batır para bitince AĞLA
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1 3
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SAMİ: Ahmak senmi kazanıyorsun milletle çalışıp yada bedavadan para verilenlerle birmi tutuyon parasını kazanıp konser veya mevlüt dinleyenleri alışmışsınız bedava para almaya milletide bedava para alıyor sanıyorsunuz. yatacak yeriniz yok be işiniz gücünüz torpil.
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0 0
Ç: Felsefe yapan mı istersin, ekonomi ile bağdaştıran mı istersin, asgari ücretle karşılaştıran mı istersin, dinle ilişgilendiren mi istersin?Ulan asgari ücret alanın burada ne işi var, adam işyerinden evine yürüyerek gidiyor masraf olmasın diye, bu insanın hayattaki tek amacı JLO konserini seyretmek olmaz herhalde, ne tuhaf insanlarız
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3 1
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SİVASLI: hoş geldin lopetim sultanım seni izlemeye geleceğim
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14 54
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B: kriz zengilere işlemiyor ama kaç bin kişilik konser zaten türkiyede zenginde var sanırım bu konsere zenginler gidicek hep fakirler gitmick
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3 0
AÇ KARNINI DOYUR ÖNCE: LA YERİ
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18 1
SİVASLI -TELESKOP YAPMAYIN BÖYLE: TELESKOP: sizde hemen sazan gibi atlıyorsunuz SİVAS''lı arkadaş mecazı anlamda söylüyor yani espri yapıyor şimdi ben desem, ki uzaya gitmek için 250 bin dolar vereceğim desem bu şaka gır gır amaçlıdır bu kadar basit yoksa ayakta izlemek için 7 bin TL locadan izlemek için 50. 000 EURO akıl var mantık var ama burada yorum yapan Teyzenin birisi hacca gideceğime milyar verip konsere giderim diyor bende diyorum, ki ula hani ülkemizde ekonomik kriz vardı üstelik biletler tükenmiş en ucuz bilet 7 bin TL
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8 0
UMUT: Oda seni bekliyor. Zaten senin için gelmiş dingil
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24 1
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