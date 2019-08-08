Jennifer Lopez'den beklenen Türkiye mesajı geldi

Güzel şarkıcı Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser vermişti. Konser sonrası Türkiye ile ilgili sosyal medyasından bir şey yayınlamaması bazı takipçilerini kızdırmıştı. Lopez, Türkiye ile ilgili paylaşımını sosyal medya hesabından yayınladı.

"GÜZEL ŞOV"

Antalya konserinden kalçasının yarısının açıkta olduğu kıyafetiyle bir video yayınlayan Lopez, "Türkiye Antalya'da güzel şov." ifadelerini kullandı. Lopez'in cesur videosu kısa süre içerisinde bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

JENNİFER LOPEZ KİMDİR?