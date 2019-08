Jennifer Lopez'den beklenen Türkiye mesajı geldi

Güzel şarkıcı Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser vermişti. Konser sonrası Türkiye ile ilgili sosyal medyasından bir şey yayınlamaması bazı takipçilerini kızdırmıştı. Lopez, Türkiye ile ilgili paylaşımını sosyal medya hesabından yayınladı.

Antalya konserinden kalçasının yarısının açıkta olduğu kıyafetiyle bir video yayınlayan Lopez, "Türkiye Antalya'da güzel şov." ifadelerini kullandı. Lopez'in cesur videosu kısa süre içerisinde bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Jennifer Lynn López, 24 Temmuz 1969'da New York'un bir mahallesi olan Bronx'ta doğmuştur. Amerikalı aktrist, latin pop müzik şarkıcısı, moda tasarımcısı ve dansçıdır. J-Lo veya J.Lo ismi ile de bilinir. Porto Riko soyundan olması onun şov dünyasına girmesini kolaylaştırmıştı.Çünkü o dönemlerde Ricky Martin ve Enrique Iglesias'ın öncülük ettiği ve 90'ların sonlarına doğru başlayan Latin Pop müzik dalgası tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Jennifer Lopez Latin müziğin kadın öncüsü olup Latin müziğin patlama yapmasını sağlamıştır. Tüm dünyada plakları 40 milyondan fazla satmıştır.

16 yaşında ilk filmi olan "My Little Girl (Küçük Kızım)"de oynamadan önce sadece müzikal tiyatro oyunlarında yer almıştı. Televizyon dünyasına girişi ise 1990'da Fox TV'nin "Fly Girl" adlı yarışmasını kazanması ve bu sayede komedi dizisi "In Living Color (Yaşayan Renklerde)"de rol almaya hak elde etmesiyle başlar. Daha fazla TV işi ise oyunculuğunu "Second Chances (İkinci Şans)" ve "Hotel Malibu (Malibu Oteli)"nde göstermesiyle başlar.