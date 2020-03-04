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Jennifer Lopez'den "Para libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna cevap: Birçok şey yükseltir ama para değil

Bir dergiye samimi açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, "Para libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna "Birçok şey yükseltir ama para bunlardan biri değil" cevabını verdi.

04.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:16

Sahne şovları ve muhteşem sesiyle yıllara damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, cesur açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Lopez, son olarak cinsel hayatıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

"BİRÇOK ŞEY LİBİDOMU YÜKSELTİR"

dergisine konuşan Latin yıldız Jennifer Lopez, "Para, libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna gülerek, "Birçok şey libidomu yükseltir ama para bunlardan biri değil. Fakat severim. Beni harekete geçirir mi bilemem ancak bazı şeyleri kolaylaştırdığı kesin" cevabını verdi.

"ADAY GÖSTERİLMEYİNCE ÜZÜLDÜM"

Oprah Winfrey'in moderatörlüğünü üstlendiği bir sohbet etkinliğine konuk olan Lopez, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmemesine çok üzüldüğünü söyleyerek şunları anlatmıştı: "Üzüldüm... Biraz üzüldüm... Film hakkında çok fazla makale vardı. Kariyerimde hiç olmadığı kadar iyi eleştiri aldım. Ayrıca birçok kez "Oscar'a aday gösterilecek, bu olacak. Olmazsa çılgınsınız' şeklinde yorumlar duydum."

Jennifer Lopez'den

Jennifer Lopez, Glamour, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
DOST:Jennifer birçok şey olabilirsin ama iyi bir oyuncu değilsin aday gösterilmemen kadar normal bişey yok
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YAVUZ50:Paraya doymuş hatta bıkmış kadın, bizde açlıktan nefesimiz kokuyor.
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BUNAK:Money money money
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SAÇMA DELİ SORULAR:Tuhaf
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ADINIZI YAZIN:Yukseltir , yukseltir
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4.03.2020 11:11:07