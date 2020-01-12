Jennifer Lopez, derin göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! Ünlü Türk kadın oyuncu da beğendi

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

50 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 109 milyon takipçisi bulunan Jennifer, derin göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

2 MİLYONU AŞKIN BEĞENİ ALDI

Jennifer Lopez'in söz konusu paylaşımı 2 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı. Ünlü şarkıcının paylaşımını oyuncu Arzu Yanardağ'ın da beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

PEMBE SPOR SÜTYENLİ POZU OLDUKÇA BEĞENİLMİŞTİ

Öte yandan Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde pembe spor sütyenli pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı. Jennifer'ın "Baby, it's warm outside" (Bebeğim, dışarısı sıcak) notuyla yaptığı paylaşım 3 milyonu aşkın beğeni almıştı.