Haberler» Spor» Haber

Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, konser vermek için kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalyaspor forması hediye etti.

08.08.2019 13:26 Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, konser vermek için kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalyaspor forması hediye etti.
Kulüp Başkanı Öztürk, sahibi olduğu otelde sahne alan ünlü sanatçıyla konserden sonra bir araya geldi. Ali Şafak Öztürk'ün, Lopez'e üzerinde şarkıcının ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu "07" numaralı forma hediye ettiğini gösteren fotoğraflar kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Öztürk daha sonra kendi sosyal medya hesabından aynı fotoğrafları, "Jennifer Lopez de #BizAntalyasporuz dedi. Antalya haritalı formamızı ailesine giydirdi." ifadeleriyle paylaştı.
Hem kulübün hem de Öztürk'ün paylaşımları kısa sürede çok sayıda kırmızı-beyazlı taraftarca beğenildi.

Ali Şafak Öztürk, Jennifer Lopez, Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:19   Rodrigues Galatasaray'ın kupa fotoğraflarını beğendi, tepkiler sonrası geri adım attı
15:16   Alanyaspor, Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor
15:15   Semih Uçar Adanaspor'da
15:14   Nihat Özdemir, MHK Yaz Semineri'nde konuştu
15:13   Burhaniye'de Beşiktaşlılar dünya şampiyonlarını ziyaret etti
15:13   Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak
15:10   Son Dakika: Mircea Lucescu sürprizi! Yeni adresi...