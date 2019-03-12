Jennifer Lopez'in Sevgilisi Alex Rodriguez Tarafından Aldatıldığı İddia Edildi

Geçtiğimiz hafta ABD'li yıldız Jennifer Lopez'e evlenme teklif eden eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez'in, ünlü şarkıcıyı aldattığı öne sürüldü.

"KİM OLDUĞU HAKKINDA HİÇBİR FİKRİ YOK"

Eski beyzbol oyuncusu Jose Canseco, attığı tweetlerle ortalığı karıştırdı; Alex Rodriguez'in, sevgilisi Jennifer Lopez'i, 1996-1999 yılları arasında evli olduğu Jessica ile aldattığını iddia etti. Canseco, "Zavallı kız, Rodriguez'in gerçekte kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada "Nişanlısı, Jennifer Lopez'i benim eski karım Jessica ile aldatıyor" mesajını yazdı. Alex Rodriguez ile Jessica'nın yazışmalarını okuduğunu vurgulayan Jose Canseco, doğru söylediğine inandırmak için yalan makinesine girmeye hazır olduğunu belirtti.