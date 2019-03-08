08 Mart 2019, 18:00
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Jennifer Lopez'in Sürekli Giydiği Taytlarının Sırrı Çözüldü!

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez'in sürekli giydiği taytlarının sırrı çözüldü. Lopez'in giydiği taytları kendisinin tasarladığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, sıkı bir spor sonrası sahip olduğu vücudunu göstermekten gurur duyduğunu daha önce verdiği bir röportajda dile getirmişti. Paylaşımlarında giydiği farklı taytlarla da dikkat çeken Lopez'in sırrı niyahet ortaya çıktı.

ŞARKISINDAN İLHAM ALMIŞ!

Yeni çekeceği filmi için de sıkı bir çalışma içinde olan 49 yaşındaki Lopez, lüks yoga giyim markası Niyama Sol için özel bir koleksiyon hazırlıyor. Kendi tasarımlarını üretmeye başlayan Lopez'in en dikkat çeken taytı ise, daha önce farketmediğimiz fakat yaptığı paylaşımla dikkat çeken yüzü oldu. Bir bacağında kendi yüzünün basılı olduğu tayttan oluşan yeni tasarımını Instagram hesabında paylaşan ünlü şarkıcı, koleksiyonunda hit olan parçası I'm Real'dan ilham almış. 480 TL'den satışa çıkan tayt şimdiden takipçilerinin radarına takıldı.

Jennifer Lopez, Magazin


YORUMLAR (15)
DÜRBÜNLÜ: Benim taytım daha güsel
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  • DÜRBÜNLÜNÜN FEDAİSİ DÜRBÜNLÜ MURAT : Yalan bu.Dürbünlü Osmanlı donu giyer.
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GİYDİ ÇEŞİTLİ TAYTLAR: Kalçaları çok tight lar
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NE LAN BU TAYT: Hahaha haayt
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YAHERRÜ YAMERRÜ: SONUNDA BENDE BUNUN ARAŞTIRMASI İÇERSİNDEYDİM ! SIRRI BENDEN ÖNCE ÇÖZDÜNÜZ ŞAPKAMI ÇIKARIYORUM. .
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