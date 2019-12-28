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Jennifer Lopez tenine sahip olmak için solaryuma giriyorlar

SAMSUN'da açılışı yapılan solaryum merkezinin işletmecisi Derya Köse, kadınların yazın güneşlenerek elde ettikleri koyu ten rengini kışın da korumak için solaryuma girmeyi tercih ettikleri söyledi.

28.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:06 Jennifer Lopez tenine sahip olmak için solaryuma giriyorlar

SAMSUN'da açılışı yapılan solaryum merkezinin işletmecisi Derya Köse, kadınların yazın güneşlenerek elde ettikleri koyu ten rengini kışın da korumak için solaryuma girmeyi tercih ettikleri söyledi. Köse, birçok kadının Jennifer Lopez, , Çağla Şıkel, Eda Taşpınar'ın sahip olduğu esmer tene sahip olmak için solaryuma girerek bronzlaştıklarını söyledi.

Atakum ilçesinde yeni kurulan solaryum merkezi düzenlenen törenle açıldı. İşletme ortaklarından Derya Köse, kadınların özellikle son yıllarda yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da bronz kalmak istediklerini belirtti. Köse birçok kadının Jennifer Lopez, Rihanna, Çağla Şıkel, Eda Taşpınar'ın sahip olduğu esmer tene sahip olmak için solaryuma girerek bronzlaştıklarını söyleyerek, "Kadınlar solaryumla güzelliklerine güzellik katıyor. Bronz tenli olmak sağlıklı bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca solaryumda D vitamini vücuda alınmış oluyor. Tabi ünlülerin ten renkleri birçok kadın için çok önemli. Televizyonda gördükleri güzel ünlü kadınların ten renginde olmak için solaryuma giren kadınlar da oluyor" diye konuştu.İşletme ortaklarından İbrahim Köse ise solaryumu özellikle Avrupa'nın kuzey kısmındaki ülkelerde sıklıkla tercih edildiğini belirterek, "Avrupa'da kadınların yanı sıra erkekler de solaryumla bronz bir tene kavuşmayı tercih ediyor. Ülkemizde de erkekler son yıllarda solaryuma ilgi göstermeye başladı. Birçok erkek eşiyle aynı ten rengine sahip olmayı istiyor" diye konuştu.



Jennifer Lopez, Eda Taşpınar, Derya Köse, Rihanna, Sağlık

Kaynak: DHA

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