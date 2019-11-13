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Jeofizik Mühendisleri Odası Melikgazi'de

Kayseri Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Semih Oybak, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulundular.

13.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:59Jeofizik Mühendisleri Odası Melikgazi'de
Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Semih Oybak, Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulundular.

Başkan Semih Oybak, Melikgazi Belediyesi'nin çok aktif ve yatırımcı bir belediye olduğunu, çok hızlı kentleşme ve dönüşüm sergilediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Kayseri Jeofizik Mühendisleri Odası bir mesleki kuruluşudur. Oda olarak mesleki gelişim, yeni çıkan yasa ve yönetmeliklerin anlatımı, tanıtımı gibi konularda mesleki eğitim yanında yerel alanda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile ortak çalışma yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi Jeofizik Mühendisleri Odası ile çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmayı devam ettirmek istiyoruz."

Melikgazi Belediyesi olarak mesleki oda ve dernekleri desteklediklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, "Belediye olarak her türlü fikir alış verişine açığız. Dayanışma içerisinde yapılan çalışmalar başarı ile sonuç veriyor. Nitekim örnek ve referans belediyecilik anlayışımızın temelinde sivil toplum kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve her türlü birlikteliğe açığız. Bu açıklık ve şeffaf yönetim anlayışımız ilçemize hizmet olarak yansımaktadır. Halkın memnuniyet oranı çok yüksektir. Çünkü her kesimi önemsiyoruz." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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