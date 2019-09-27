Jeofizik uzmanı gündoğdu: içimin sıkılmasının nedeni depremin silivri açıklarında olması

JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri açıklarında meydana gelen depremlerden tedirgin olduğunu, beklenen olası Marmara Depremi için öncü olup olmadığına karar verebilmek için artçı sarsıntıların seyrini izlemek gerektiğini söyledi.İstanbul Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında Burdur'da olduğunu ve "Biraz tedirgin oldumö diye açıklama yaptığını hatırlattı. Dr. Gündoğdu, tedirginliğinin depremin Kuzey Anadolu Fay hattının tam üzerinde ve 'Doğru atımlı' mekanizma çözümünden kaynaklandığını anlatırken, "Son deprem tekrar aynı yerde oldu. Mekanizması biraz farklı olmakla beraber o da aynı. Tabii bu tedirginliğimi de arttırdı" dedi.

VERİLER ELDE EDİLİRSE NE YAPILACAK?

Dr. Gündoğdu, Silivri, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde insanların geceyi evlerinde geçirmeleriyle ilgili olarak "Evleri sağlam olanlar, girebilir" dedi.

Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Bu deprem beklenen olası Marmara Depremi'nin öncüsü mü, önemli bir soru. Bunun yanıtını yine verilere bakarak vermek lazım. Artçıların ardından aktivitesi mutlaka duracak. O güne gelebilmek için bayağı bir takip lazım. AFAD ve Kandilli, bu depremden sonra 100'e yakın artçı tahmininde bulundu. Bunlara baktığımızda kesin değerlendirme için sürenin biraz daha uzun olacağını gösteriyor. Biz deprem istasyonundaki verilere de bakıyoruz. Bir aylık süre içerisinde tahmin edilecek bir deprem var ama adını koyamayız. Proplarda işaret gördük diyelim, bu bize depremlerden sonra daha büyük beklediğimiz 7.5 büyüklüğündeki depremi haber vermez. O zaman ortaya çıkacak enerjinin şu andakinden çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bunun için elimizde yeterli veri yok. Veri olursa Strasbourg Kuralları uyarınca bunu bu işle uğraşanlarla paylaşacağız. Belirli bilim insanları ile bunu paylaşmamız lazım. Ondan sonra AFAD'a bildireceğiz. AFAD da bölge boşaltması kararını vermesi gerek. Son kararı kimin vereceğini bilemiyoruz. Birinci şoktan sonra bunu bir süre izlememiz lazım. Artçılar sona erdiği zaman enerji dengelenmiş hale gelecektir. Yani büyük deprem başka bahara kalmış demektir. Bunu şu anda söyleyebilecek durumda değiliz. Bu her an büyüyebilir. Garantisi yok. Silivri açıklarında oldu. "

"İÇİMİN SIKILMASININ NEDENİ BU"

Dr. Oğuz Gündoğdu, kendisine 'Olası Marmara Depremi'ni nerede bekliyorsunuz?' diye sorulduğunu ifade ederken, "Yanıtımız; Silivri açıkları. İçimin sıkılmasının nedeni bu. Silivri açıklarında iki tane orta şiddetli geçen ve bütün Marmara'da duyulan bir deprem oldu. Bunun geçmişini incelemeden 'evinize gidin rahat uyuyun' diyemem. Bunun söylenebilmesi için başka parametreler olması lazım. Eviniz sağlam ise, güveniyorsanız gidin yatın. Büyük deprem olacak verisi elimizde yok. Ancak depremi haber alma sistemimiz yeni gelişme olursa veriler aniden yükselirse o zaman durum başka.Artçı sayıları düşmeye başladığı zaman derinlik normale geldiğinde enerji orada açığa çıkması kapanmış demektir. Buna çok zaman gerek. Bunlar fayın üzerinde olan depremler tedirginliğimi arttırıyor yani. Beklemek lazım. En iyi söyleyebileceğim evi sağlam olanlar içeri girebilir. Bütün gün deprem beklenemez" diye devam etti.

"AVCILAR ÇOK HIRPALANMIŞ"

Dr. Oğuz Gündoğdu, depremden etkilenen ilçelerden Avcıların depremle çok hırpalanmış bir yer olduğuna dikkat çekerken, "Oranın danışmanlığını yapıyorum. Derhal kentsel dönüşüme geçilmesi lazım. Durduk yerde yarısı yıkılabilecek halde yapılar yar. Binalar yamuk hemen görürsünüz. Bakırköy veya Avcılar arasında depremi hissetme arasında büyük fark var. Bunun için araştırmalar yaptık, uyardık. Dönüşüme Avcılar'dan başlarlarsa iyi ederler" diye ekledi.

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Dr. Oğuz Gündoğdu'nun açıklamaları